Het verkeer op de N57 tussen Serooskerke en Burgh-Haamstede is gestremd nadat daar vrijdagochtend op de kruising met de N59 een vrachtwagen met heipalen is gekanteld. Momenteel is er één rijkstrook afgesloten. Als het bergen begint, wordt de weg helemaal afgesloten. Rijkswaterstaat meldt dat dat naar verwachting de hele dag zal duren. Het verkeer wordt omgeleid.

De oplegger van de combinatie kantelde bij het nemen van de bocht op de kruising. De truck zelf bleef wel op zijn wielen staan. Omdat de heipalen over de kruising liggen kan deze pas worden vrijgegeven als de weg weer vrij is.

Een bergingsbedrijf is ter plaatse evenals een grote kraan. Hiermee wordt de oplegger geborgen waarna ook de heipalen worden afgevoerd. De verwachting is dat de klus, inclusief de reparatie aan het wegdek, tot 18.00 uur gaat duren.

Verkeer tussen Burgh-Haamstede en de Brouwersdam wordt omgeleid via de N652. Verkeer vanuit Zierikzee richting Burgh-Haamstede wordt omgeleid via de Delingsdijk, Schelpweg en N652.