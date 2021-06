Het Thools raadslid Michael Schoonen heeft aangifte bij de politie gedaan wegens bedreiging. De CDA'er kreeg vorige week een anonieme dreigbrief in de brievenbus.

In die brief wordt verwezen naar zijn werk als raadslid, zegt Schoonen. "Het is geen doodsbedreiging, maar wel een heel dreigende tekst die ver over de grens gaat van wat ik accepteer. Afkomstig van iemand die vindt dat ik over een bepaald onderwerp iets anders had moeten vinden en beslissen."

Volgens Schoonen neemt de politie de zaak heel serieus. "Ze hebben gelijk buurtonderzoek gedaan. Ook met burgemeester Sijbers heb ik het besproken." Schoonen wil niet zeggen waarom de briefschrijver hem bedreigt. "Vanavond tijdens de raadsvergadering leg ik een verklaring af omdat ik vind dat die daar thuishoort."

Schoonen, naast zijn werk als raadslid ook teamleider op 't Rijks in Bergen op Zoom, zit sinds juni vorig jaar in de Thoolse gemeenteraad. Daarvoor was hij burgercommissielid. Hij nam de plaats van Rob Duijm in die uit de politiek stapte.