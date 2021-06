De Zeeuwse Concertzaal in Middelburg heeft een druk weekend voor de boeg. Er staan maar liefst vijf concerten in het programma. Per optreden zijn maximaal vijftig bezoekers toegestaan.

Het muzikale weekend wordt vrijdagavond om 20.00 uur ingeluid door Van Swieten Society. Heleen Hulst (viool), Diederik van Dijk (cello) en Bart van Oort (fortepiano) presenteren het programma De keuze van baron van Swieten, met de favoriete muziek van de achttiende-eeuwse naamgever van het gezelschap. Het gaat om werken van Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Sebastian Bach, Haydn, Mozart en Beethoven.

Zaterdag treden, zowel om 19.00 als om 21.00 uur, Spinvis (Erik de Jong) en Saartje Van Camp op. In de muziekvoorstelling Oog in oog brengen zij liedjes uit alle periodes in het rijke oeuvre van Spinvis. Dat doen ze op uiteenlopende instrumenten.

Pianist Geoffrey Madge speelt zondag om 13.30 en 15.30 uur in de Zeeuwse Concertzaal. Op het programma staan de Goldbergvariaties van Johann Sebastian Bach, een van de belangrijkste werken in het klavierrepertoire.