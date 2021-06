De officier van justitie eist tien jaar cel tegen de 44-jarige Terneuzense moeder Tanja D. Ze stond donderdag in de Middelburgse rechtbank voor haar rol in de geruchtmakende Zeeuws-Vlaamse zedenzaak.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft ze haar eigen dochters en een vriendinnetje stelselmatig laten misbruiken door haar toenmalige partner Pascal P. uit Aardenburg en hen ook gedrogeerd.

De Middelburgse rechtbank heeft twee dagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling van de zedenzaak tegen de Terneuzense moeder Tanja D. Donderdag was de eerste dag. De zaak begon om 10.15 uur, maar al snel werd er geschorst. De advocaat van D. liet weten dat er eerst nierdialyse moest plaatsvinden bij de verdachte. Dat duurde tot 11.30 uur.

Na de hervatting liet D. weten niet te gaan spreken en ook niet 'ja' of 'nee' te zullen knikken op vragen van de rechtbank. De rechtbank wees er op dat het donderdag wel de laatste kans is om wat te zeggen, ook tegen haar dochters die slachtoffer zijn in deze zaak. De jongste dochter was ook aanwezig in de zaal.

D. heeft eerder aangegeven dat ze bang was van haar toenmalige partner Pascal P. en daarom meeging in het misbruik van haar dochters. De rechtbank wees donderdag echter op apps van Tanja die op iets heel anders wijzen. Dat ze het misbruik zelf faciliteerde en meedacht. Een werknemer van de garage van Pascal P. heeft ook verklaard dat de moeder het misbruik allemaal prima vond.

Tanja dacht dat Pascal haar dochters ook meenam naar parkeerplaatsen om proefritten voor auto's te maken. In werkelijkheid hadden de dochters seks met vreemde mannen. Maar uit onderzoek zou blijken dat Tanja zelf op internet advertenties had gezet om haar dochters daar aan te bieden, dus wist ze wel degelijk waar het werkelijk om ging.

Slachtofferverklaring

Na de pauze werd eerst een korte slachtofferverklaring voorgelezen door de advocaat van de oudste dochter. Daarna volgende een vriendin van haar die ook slachtoffer werd. "Wat je bent zijn geen woorden voor, je bent ziek in je hoofd. Je bent nog erger dan Pascal. Maar waarom? Waarom deed je ons dit aan? Onze toekomst is verkloot."

Ook de jongste dochter las een emotionele verklaring voor: "Tanja, blijf me aankijken", zei ze op indringende toon. "Zodat je het goed in je hoofd kunt prenten. Je hebt nooit je eigen kinderen in bescherming genomen. Je hebt van mijn achtste tot mijn veertiende toe zitten kijken hoe ik misbruikt werd. Hoe hard ik ook huilde."

"Het ergste is dat je nu nog over alles liegt. Schaam je je niet. Heb je mij gedrogeerd? Dat zou je nooit doen, maar je deed het met liefde. Ik moest een pilletje innemen, GHB. Een druppeltje te veel en ik was er niet meer geweest." Na de verklaring barstte Tanja in tranen uit, maar ze wilde verder niet reageren.

Daarna kwam de officier van justitie met zijn strafeis. Hij achtte voldoende bewijs voor tien zedendelicten en eiste tien jaar cel met aftrek van twee jaar voorarrest. Vrijdag krijgt de verdediging het woord en gaat de zaak om 10.00 uur verder.

De officier van justitie sprak eerder al van een moeder uit Terneuzen die jarenlang haar dochters liet misbruiken in onder meer het autobedrijf van haar partner. Ze maakte naaktfoto's van hen onder de douche en zou betrokken zijn geweest bij mensenhandel, verkrachting en uitbuiting.

Ook zou ze haar dochters hebben gedrogeerd, waardoor het misbruik "makkelijker" kon plaatsvinden. De jonge meiden werden ook meegenomen naar parkeerplaatsen en parenclubs voor seks.

Pascal P. werd voor zijn aandeel in de zaak al veroordeeld tot een celstraf van acht jaar met tbs.