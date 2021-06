De overgang van zeventien Zeeuwen naar milieudienst Rijnmond (DCMR) valt een stuk goedkoper uit. Dat is een meevaller van bijna 7 ton voor de provincie, al had die graag gezien dat de Zeeuwse milieudienst RUD er nog een schepje bovenop had gedaan. Toch komt het niet tot een rechtszaak.

De zeventien milieuambtenaren waren tot voor kort in dienst van de RUD, maar op last van Den Haag werden ze ingelijfd door DCMR. Zij houden zich bezig met de controle van grote, risicovolle bedrijven en het Rijk heeft die taak weggehaald bij kleine, regionale milieudiensten.

Hoewel ze gewoon blijven werken op hun kantoor in Terneuzen, kost de overgang de provincie handenvol geld, want RUD Zeeland ziet een inkomstenbron wegvallen, terwijl de organisatiekosten voorlopig door blijven lopen.

De rekening kon oplopen tot 2,8 miljoen euro, becijferde bureau KPMG. Tot ergernis van de Staten. "Ik kan met mijn gezonde boerenverstand niet uitleggen waarom een paar miljoen nodig is om dezelfde mensen hetzelfde werk op dezelfde plaats te laten voortzetten", zei Ton Veraart (D66) twee jaar geleden.

Door bezuinigingen van de RUD valt het bedrag 691.000 euro lager uit. De provincie is wel kwaad dat de RUD in de tussentijd nog nieuwe mensen voor managementfuncties heeft aangenomen. Raar, vindt het provinciebestuur, als je organisatie kleiner wordt.

De ruzie liep zo hoog op, dat een aparte geschillencommissie de zaak heeft bekeken. Die geeft de RUD gelijk. In een brief aan de Staten schrijft het provinciebestuur zich neer te leggen bij het oordeel van de commissie. Anders was het tot een rechtszaak gekomen. Als eigenaar van de RUD vindt de provincie dat niet netjes.