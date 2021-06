Albert Heijn in Hulst was in de nacht van dinsdag op woensdag een tijdje letterlijk dakloos. Het gat van tachtig vierkante meter groot is inmiddels 'gevuld' met een gigantische lichtstraat.

Het was een spectaculaire operatie, zegt supermarktmanager Ivo Mattheeuws. "Het gat is gisteren al gemaakt. Om 4.30 uur is de kraan opgesteld en twee uur later is een stalen raamwerk van vier bij twintig meter op het dak geplaatst." Dat geraamte vormt de basis van een enorme lichtstraat. "Daardoor hebben we straks altijd daglicht in de winkel. Dat past goed bij het concept van onze versmarkt. Die zijn we aan het uitbreiden."

De ramen in de lichtstraat werken als een reflecterende zonnebril. Daardoor komt er niet te veel uv-straling de winkel binnen en blijft de temperatuur ook normaal. Mattheeuws: "Zo kunnen onze producten niet verkleuren door licht of warmte."

De supermarkt sluit zondag 20 juni voor negen dagen de deuren en heropent als Albert Heijn XL. Het is na de vestiging in Vlissingen pas de tweede XL-variant in Zeeland. Mattheeuws noemt het "de eerste XL van het Waasland."