De draaibrug over het Kanaal Gent-Terneuzen bij Sluiskil is in de nacht van dinsdag op woensdag door een storing gestremd voor het wegverkeer.

Het is onbekend wanneer het probleem verholpen zal zijn. Een onderdeel moet worden vervangen. Het euvel deed zich dinsdagmiddag al voor. De brug is toen, aldus een woordvoerster van Rijkswaterstaat, beschikbaar gebleven voor het wegverkeer. Dat kon omdat er geen aanbod was van zeeschepen die erdoorheen moesten. Afgelopen nacht is de brug opengezet, zodat het scheepvaartverkeer op het Kanaal Gent-Terneuzen doorgang kan vinden.

De pont Sluiskil die gewoonlijk op schooldagen in de ochtend van 7.00 tot 10.00 uur vaart, blijft in bedrijf zolang de brug is gestremd. Fietsers, bromfietsers en voetgangers kunnen daar gebruik van maken. Autoverkeer kan via de Sluiskiltunnel. Woensdagochtend strandde een kraan door pech net na de zuidbuis van de tunnel, richting Terneuzen-Zuid en verder. Vanwege de drukte is de zuidbus afwisselend open en afgesloten om file in de Sluiskiltunnel de voorkomen, meldt de Westerscheldetunnel NV die ook het beheer voert over de Sluiskiltunnel. Daardoor is voor de tunnel wel een kilometerslange opstopping ontstaan. De afslag richting Terneuzen na de zuidbuis is afgesloten.