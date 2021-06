De vaccinatielocaties in Zierikzee, Middelburg en Terneuzen worden in augustus gesloten. Volgens de GDD zijn er dan zoveel mensen gevaccineerd, dat alleen de locatie in Goes genoeg is.

Tegelijk kijkt de GGD of er tijdelijke (mobiele) vaccinatieposten kunnen worden ingericht als dat nodig blijkt te zijn. Dit gebeurt in overleg met de gemeenten.

Er worden nu zo'n 35.000 mensen per week gevaccineerd. Na juni zal dat aantal afnemen omdat dan de meeste Zeeuwen al ten minste één prik hebben gekregen. Vanaf begin augustus is het niet meer nodig alle vier de grootschalige priklocaties open te houden.

Op 8 augustus sluit de locatie Zierikzee, op 15 augustus Middelburg en op 22 augustus Terneuzen. Voor de vaccinatiestraat in de Zeelandhallen in Goes is nog geen exacte sluitingsdatum bepaald.

"De vaccinatiecampagne komt daarmee vanaf half augustus in een nieuwe fase. Van grootschalig en veel prikken tegelijkertijd, naar kleinschalig en daar waar nodig", aldus de GGD Zeeland.