Ziekenhuis Adrz (Admiraal de Ruyter Ziekenhuis) in Goes is slecht bereikbaar door een landelijke telefoonstoring. was vanmorgen slecht bereikbaar door een landelijke telefoonstoring.

Het ziekenhuis riep iedereen die geen dringende zaken heeft op, pas te bellen als de storing is opgelost.

De storing is begin van de middag opgelost.