Ziekenhuis Adrz (Admiraal de Ruyter Ziekenhuis) in Goes is slecht bereikbaar door een landelijke telefoonstoring. Het ziekenhuis roept iedereen die geen dringende zaken heeft op pas te bellen als de storing is opgelost.

Het ziekenhuis is voor spoed te bereiken via het telefoonnummer: 088 338 84 10.

Via adrz.nl/afspraak-maken is het ook mogelijk een contactformulier in te vullen. Adrz neemt dan zelf contact op.