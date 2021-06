Een 26-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag in Sluiskil aangehouden omdat hij politieagenten had beledigd. De agenten waren afgekomen op een melding van geluidsoverlast op de Bosjesweg in Sluiskil.

Een groep jongeren werd door de politie aangesproken omdat zij voor veel geluidsoverlast zouden zorgen. Een 26-jarige man begon daarop de agenten te beledigen.

De politie is vervolgens teruggelopen om de man aan te houden. De verdachte is meegenomen naar een cellencomplex.