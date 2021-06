Burgemeester Marga Vermue van IJzendijke heeft vrijdag een lelie geplant om de officiële heropening van het museum Het Bolwerk in IJzendijke te vieren.

De lelie staat in het wapenschild van het historische figuur Alexander Farnese. Hij liet in 1587 de vesting IJzendijke bouwen. In het museum is een tentoonstelling over Farnese te zien.