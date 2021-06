Een 29-jarige man zonder vaste woon-of verblijfplaats is donderdagmiddag opgepakt bij een woning aan de Ceres in Oostburg. De man zou de bewoners van de woning hebben bedreigd.

De meldkamer kreeg rond 14.10 uur een bericht over dat een man tegen zijn wil werd vastgehouden in zijn eigen woning. Bij het pand aangekomen zagen agenten een bewoner naar buiten komen. Kort daarna kwam ook de verdachte naar buiten.

Omdat de man mogelijk gewapend was, is hij door agenten met getrokken vuurwapens aangehouden. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau.

Het is nog onduidelijk wat er precies in de woning is gebeurd. De recherche heeft het pand doorzocht en doet onderzoek.