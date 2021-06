Bij een steekpartij in Goes is woensdagavond een persoon gewond geraakt. De dader is na het incident gevlucht. De politie heeft inmiddels twee verdachten aangehouden.

De steekpartij vond rond 23.40 uur plaats in de Ravelijn de Groene Jager. Een persoon werd daar neergestoken met een stanleymes. De traumahelikopter werd opgeroepen, maar uiteindelijk is het slachtoffer met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Agenten hebben twee verdachten aangehouden. De politie onderzoekt hun betrokkenheid bij het steekincident.