Jaco van den Berge, oud-voorzitter van de VVD in Zeeland, heeft de prestigieuze Thorbeckepenning gekregen. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de VVD.

In de loop der jaren heeft Van den Berge alle bestuursfuncties (voorzitter, secretaris en penningmeester) wel een keer bekleed.

Vicevoorzitter Onno Hoes verraste Van den Berge eerder deze week met de onderscheiding. De Veerenaar is vanaf eind jaren negentig actief voor de liberale partij. Hij speelde onder meer een rol bij de samenvoeging van de VVD in Veere bij de herindeling. In de meer dan dertig jaar dat hij lid is van de partij vervulde hij in de laatste 25 jaar een zeer actieve rol.

Van den Berge moest vorig jaar om gezondheidsredenen versneld terugtreden. Anouchka van Miltenburg, de huidige voorzitter van de VVD in Zeeland, stak de loftrompet over de Veerenaar. "Hij denkt altijd in oplossingen en was bereid om zelf actie te ondernemen. Zijn kracht zit in het achter de schermen ervoor zorgen dat iets voor elkaar komt. Hij was er gewoon altijd."