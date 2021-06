Zeeuwen kunnen vanaf maandag voor een toegangstest ook terecht bij de testlocatie in de Zeelandhallen in Goes. Deze testen zijn bedoeld voor wie een evenement wil bezoeken waarvoor een coronatest vereist is.

Eind vorige week werd al duidelijk dat er testlocaties in Sporthal De Kruitmolen in Middelburg en in skihal SnowWorld in Terneuzen komen.

Daarnaast wordt er een vierde Zeeuwse testplek geopend in Zierikzee. Waar die precies komt, is nog niet bekend. Stichting Open Nederland gaat ervan uit dat alle locaties nog deze week in gebruik zijn.