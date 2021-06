Bewoners van Havenpark Scheldesluis in Wemeldinge hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag last gehad van vuurwerk en lawaai van jongeren bij een vakantiehuis in de buurt. De beheerder van het huis heeft de huurders zaterdagavond uit de vakantiewoning gezet.

Een woordvoerder van de politie bevestigt meerdere meldingen te hebben gehad van overlast in de nacht van vrijdag op zaterdag. "Vuurwerk, lawaai, rondlopende personen, we kregen tussen 1.45 en 5.15 uur veel meldingen." De politie is er twee keer naartoe gegaan en heeft jongeren aangesproken.

De bron van de overlast was het pand aan de Middensluis in Wemeldinge, zegt een buurtbewoner die anoniem wil blijven. "Dat kleine huis wordt als vakantieadres verhuurd. Maar er zijn vaak veel te veel mensen in het pand."

De woning mag volgens een verhuursite "niet worden verhuurd aan groepen jongeren". Er staat ook bij dat het organiseren van studentenfeesten, vrijgezellenfeesten en drinkpartijen is verboden.

Volgens de buurtbewoner waren er in de nacht van vrijdag op zaterdag meer dan tien mensen in het pand aanwezig. "Het was gehuurd door enkele jongedames uit Amsterdam die een feestje wilden bouwen. Maar er kwamen veel meer mensen op af."

De huurders moesten zaterdag om 18.00 uur uit het vakantiehuis. Naar verluidt op last van de beheerder, omdat de vrouwen zich niet aan de huisregels hadden gehouden.