Een vrachtwagen is vrijdagochtend gekanteld op een bouwplaats aan de Jan Weugkade in Vlissingen. Vermoedelijk gebeurde het ongeluk bij het laden of lossen van grond.

De verwondingen van de chauffeur vielen mee. De chauffeur is ter plaatse verzorgd door de ambulancedienst en de brandweer. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde rond 10.55 uur. De vrachtwagen wordt aan het begin van de middag geborgen. De inspectie SZW doet op de bouwplaats onderzoek naar het incident.