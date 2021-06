Het winkelcentrum aan het Stationsplein in Hulst is donderdagochtend ontruimd nadat het brandalarm is afgegaan.

Klanten en medewerkers van onder meer Jumbo, Xenos, Kruidvat en Brainwash moesten naar buiten. De brandweer is inmiddels in het gebouw. Daar is lichte rookvorming te zien.

Een persoon is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk.