Het winkelcentrum aan het Stationsplein in Hulst is donderdagochtend even ontruimd nadat het brandalarm is afgegaan vanwege een ongeluk tijdens werkzaamheden. Daarbij is een persoon gewond geraakt.

Tijdens werkzaamheden aan de elektriciteit ging het net na 12.00 uur mis, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zeeland. Dat veroorzaakte een steekvlam en rook. Eén persoon liep brandwonden op en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het brandalarm ging af en klanten en medewerkers van onder meer Jumbo, Xenos, Kruidvat en Brainwash moesten korte tijd naar buiten, totdat de brandweer het gebouw na ruim een half uur weer vrijgaf.