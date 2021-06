De kermis in Vlissingen gaat ook komende zomer niet door. Het is te onzeker of de coronamaatregelen over vijf of zes weken zo ver zijn versoepeld dat de kermis veilig kan verlopen. Volgens het college van burgemeester en wethouders is de voorbereidingstijd te kort en rest daardoor alleen een afgelasting.

Dat een tweede achtereenvolgende afgelasting de exploitanten en trouwe kermisklanten verdriet doet, snappen de burgemeester en wethouders heel goed. Duidelijke regelgeving van het demissionaire kabinet is er echter nog niet en vragen over de voorwaarden waaronder kermissen mogen worden gehouden, zijn nog niet beantwoord.

Onder de huidige regels kost het doorgaan van de kermis meer dan het oplevert, waar niemand bij is gebaat, stelt het Vlissingse college.