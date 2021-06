De rechtbank in Middelburg heeft eerder deze week een tiener veroordeeld wegens een zedenmisdrijf van eind 2019 in een Zeeuwse zorginstelling.

De tiener, die destijds twaalf jaar oud was, misbruikte daar een toen negenjarige jongen. Dat deed hij terwijl hij al onder behandeling was voor problematisch seksueel gedrag. De rechters noemen dat in hun vonnis "zeer zorgelijk".

Tegelijkertijd vindt de rechtbank het positief dat de jongen nog dezelfde avond aan zijn moeder heeft verteld wat er was gebeurd. Het incident had grote gevolgen voor het slachtoffer, dat in de periode erna hevige klachten ontwikkelde en in therapie moest.

De rechtbank heeft de verdachte een voorwaardelijke straf opgelegd. Als hij binnen twee jaar opnieuw over de schreef gaat, wacht hem jeugddetentie. De rechters vinden het nu vooral van belang dat de behandeling van de jongen wordt voortgezet.

Ook wordt hij begeleid door de jeugdreclassering. Verder moeten zijn ouders het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 3.200 euro betalen.