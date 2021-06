Het aantal mensen dat zich laat vaccineren tegen het coronavirus ligt in de gemeenten Reimerswaal en Tholen lager dan in de rest van Zeeland. Toch maakt GGD Zeeland zich nog geen grote zorgen.

Volgens het RIVM heeft landelijk zeker 87 procent van de 65-plussers minimaal één prik gehad. Vooral in een aantal grote steden en in gemeenten uit de Biblebelt ligt dat lager.

GGD Zeeland ziet geen reden tot ongerustheid. De GGD kijkt daarvoor naar de vaccinatiegraad in de categorie tussen 70 en 79 jaar oud, omdat daarvan een compleet beeld bestaat. In Zeeland is 89,4 procent van deze groep gevaccineerd. In de gemeente Reimerswaal is dat 77,1 procent en in Tholen 79,1 procent.

Dat is in elk geval boven de 75 procent waar landelijk naar wordt gestreefd, aldus de GGD. "Als deze trend zich doorzet onder de andere leeftijdsgroepen, zou dit in principe voldoende zijn voor het onder de 1 brengen van het R-getal."

Het reproductiegetal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt. Als dat onder de 1 blijft, zal het aantal besmettingen naar verwachting niet oplopen.