De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag in de Korte Noordstraat in Middelburg een negentienjarige man aangehouden. Agenten kwamen af op meldingen van geluidsoverlast toen ze hem zagen wildplassen.

Toen agenten de man daar een boete voor wilden geven, sloeg hij op de vlucht. Terwijl hij wegrende, schold hij de agenten uit.

De agenten gingen erachteraan en wisten de man te stoppen. Daarop is hij onder verzet aangehouden. De wildplasser zit vast voor verhoor.