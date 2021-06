Bij een ernstig auto-ongeluk in Breskens zijn maandagavond vijf gewonden gevallen. Zeker vier ambulances en een traumahelikopter werden ingezet om de slachtoffers bij te staan en naar het ziekenhuis te vervoeren.

Het ongeluk vond rond 21.35 uur plaats op de kruising van de Puijendijk met de Slikkenburgseweg. Twee auto's waren bij het incident betrokken, een daarvan kwam op het dak terecht.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De weg was tijdelijk afgesloten voor verkeer vanwege onderzoek.