De politie in Zeeland heeft in de nacht van zondag op maandag de auto van een negentienjarige man in beslag genomen op de Terneuzensestraat in Zaamslag. De man uit Zaamslag werd opnieuw gepakt voor het rijden zonder rijbewijs.

Agenten zagen de man rond 2.45 uur rijden. De bestuurder uit Zaamslag bleek al meerdere boetes te hebben gekregen voor rijden zonder rijbewijs.

In overleg met de officier van justitie werd daarom besloten zijn auto af te pakken.