De daling van het aantal coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen is tot stilstand gekomen. Adrz en ZorgSaam behandelen maandag in totaal zeventien coronapatiënten, precies evenveel als een week geleden.

Dertien coronapatiënten, één meer dan vorige week, bevinden zich in Adrz in Goes. Vijf van hen liggen op de intensive care (ic) en acht op de verpleegafdeling.

Bij ZorgSaam in Terneuzen liggen twee covidpatiënten op de verpleegafdeling en twee op de ic. Vorige week behandelde het ziekenhuis nog vijf coronapatiënten.

Het gaat in de meeste gevallen om mensen uit Zeeland. Adrz vangt twee patiënten uit Zuid-Holland op. Op de verpleegafdeling van ZorgSaam verblijft één persoon van buiten de provincie.

Drie weken geleden werden nog 41 coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen behandeld. Daarna is het aantal snel gedaald, maar inmiddels lijkt er sprake te zijn van een stabilisatie.

De reguliere ziekenhuiszorg komt geleidelijk terug op het normale niveau. Adrz gaat bijvoorbeeld weer van vier naar vijf operatiekamers. Het ziekenhuis heeft er in totaal zes.