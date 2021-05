De achttiende editie van de Kustmarathon gaat dit jaar wel door. Dat heeft de organisatie maandagochtend laten weten. Het evenement vindt plaats van 1 tot en met 3 oktober.

De marathon van Burgh-Haamstede naar Zoutelande wordt gelopen op zaterdag 2 oktober. Het evenement omvat echter meer dan alleen dat onderdeel.

Vrijdagavond is er onder meer een Ladies Run in Zoutelande. Op zaterdag is er naast de marathon een MTB-tocht en een kinderloop. Het grootste onderdeel van het weekend is de Wandelmarathon op zondag. Daaraan doen vijfduizend mensen mee. Wandelaars moeten zich altijd erg vroeg inschrijven, want het deelnemersveld zit snel vol.

Vorig jaar werd het evenement nog afgelast. De organisatie gaf toen aan dat het alleen een volledig weekend wilde organiseren, inclusief alle onderdelen en zonder beperkingen voor publiek, dat altijd massaal op de Kustmarathon afkomt. Dat zat er toen niet in vanwege de coronamaatregelen.

Dat lukt dit jaar wel, denkt de organisatie. De organisatie gaat er, na advies van Veiligheidsregio Zeeland, van uit dat ze begin oktober een evenement zonder beperkende maatregelen kan organiseren.