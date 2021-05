Een bestuurder van een crossmotor is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Bootstraat in Aardenburg.

De oorzaak van de botsing was een voorrangsfout bij een uitrit. Het slachtoffer is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist bleef ongedeerd.

De crossmotor had geen kentekenplaat en was niet verzekerd. Het voertuig is geborgen door een bergingsbedrijf.