Hulpdiensten zijn zaterdagochtend uitgerukt voor een auto die bijna in een watergang was beland in Hoedekenskerke. Het voertuig was blijven steken op de slootkant. De bestuurder raakte gewond.

Het ongeluk vond plaats rond 10.20 uur op de Waanweg. Nadat hulpdiensten de melding 'auto te water' hadden ontvangen werden brandweerduikers opgeroepen.

Toen de brandweer aankwam, bleek dat het slachtoffer al op de kant te zijn. De auto bleek ook niet in het water te liggen, maar op de slootkant.

De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van zijn verwondingen is onbekend. Ook de toedracht van het ongeluk is niet bekend. De auto is getakeld door bergingsbedrijf De Moor. De weg is weer vrij.