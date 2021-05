Twee mannen zijn woensdagavond aangehouden in de Nieuwediepstraat in Terneuzen. In het huis waarin ze verbleven werd een vuurwapen gevonden.

De politie had een tip gekregen over de mogelijke aanwezigheid van het wapen. In het huis troffen agenten inderdaad een vuurwapen aan.

De bewoner en een bezoeker uit Heikant zijn aangehouden. Volgens de politie werd ook wit poeder gevonden. Er wordt nog onderzocht of het om drugs gaat.