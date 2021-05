Zeeuwse burgemeesters kunnen nog sneller overgaan tot sluiting van drugspanden. De regels op basis van de Wet Damocles ter bestrijding van drugsoverlast zijn aangescherpt.

Handel in drugs vanuit een pand en het kweken van hennep zijn al jaren redenen waarom een Zeeuwse burgemeester tot sluiting van een woning of bedrijfsgebouw kan overgaan. De grens wat betreft het kweken lag, volgens het Zeeuwse Damoclesbeleid, bij de vondst van twintig hennepplanten of meer.

De belangrijkste doorgevoerde aanscherping is dat ook handelingen die wijzen op de voorbereiding van drugshandel, aanleiding kunnen zijn tot sluiting. Dan gaat het bijvoorbeeld om de vondst van filters, kweekbakken of assimilatielampen. Ook als geen verdovende middelen worden gevonden, kan dan tot sluiting worden overgegaan.

Verhuurders zijn ook eerder het haasje. Al stelt een verhuurder dat hem niets te verwijten valt, dan is het toch mogelijk in alle gevallen een pand te sluiten. Het beleid is aangescherpt om overlast en onveilige situaties, vooral brandgevaar, beter te kunnen bestrijden.