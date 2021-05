Bij een aanrijding in het Zeeuws-Vlaamse Nieuw-Namen zijn dinsdagochtend drie personen gewond geraakt. Hoe ernstig ze eraan toe zijn, is nog niet duidelijk. Een hond die in een van de betrokken voertuigen zat, wordt vermist, meldt de politie.

Twee auto's kwamen rond 9.00 uur met elkaar in botsing op de Emmaweg. In de voertuigen zaten in totaal drie personen.

De twee bestuurders en de passagier raakten gewond en werden alle drie voor nader onderzoek naar het ziekenhuis in Terneuzen gebracht.

Het ongeluk gebeurde vermoedelijk doordat een van de betrokken bestuurders onvoldoende rechts hield. Bergingsbedrijf Kuzee kwam ter plaatse om de auto's te takelen. Rond 10.45 uur kon de weg weer helemaal worden vrijgegeven. Momenteel wordt nog wel gezocht naar een hond die sinds de botsing wordt vermist.

"In een van de auto's zaten twee hondjes van het ras (Engelse) cockerspaniël. Een hondje is door de schrik via de Zeedijk weggevlucht. Natuurlijk hebben wij gezocht, maar door het hoge gras en door de uitgestrektheid van het gebied is het (nog) niet gelukt het hondje te vinden", meldt de politie op Facebook.

Mensen die de zwarte hond zien, worden verzocht te bellen met de politie op het telefoonnummer 0900-88 44. De hond luistert naar de naam Lady.