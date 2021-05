De Aziatische hoornaar is vorige week gesignaleerd in de Middelburgse wijk Klarenbeek. Het gaat volgens platform Waarneming.nl om een van de eerste exemplaren die dit jaar in Nederland zijn gezien.

De Aziatische hoornaar, ook wel 'monsterwesp' genoemd, eet veel honingbijen, wilde bijen en andere insecten en is om die reden in 2016 op de zogeheten Unielijst geplaatst.

Dat is een lijst met inmiddels 66 soorten planten en dieren die in de hele Europese Unie moeten worden aangepakt. Die aanpak houdt onder meer in dat vestiging en verspreiding moet worden voorkomen.

In Nederland is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verantwoordelijk voor de opsporing van Aziatische hoornaars. De provincie is verantwoordelijk voor de bestrijding. Zeeland had in 2017 de landelijke primeur, toen de Aziatische hoornaar voor het eerst in Nederland was gezien. De wesp werd toen in Dreischor gespot.