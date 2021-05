In een woning op de hoek van de Hobeinstraat en de Hobeinsteeg in Vlissingen is in de nacht van zondag op maandag brand uitgebroken in de meterkast. Niemand raakte gewond. Later in de nacht werd een verwarde man aangehouden.

De hulpdiensten kregen rond 1.30 uur een melding over de brand. Er werd al snel opgeschaald naar middelbrand. Rond 2.00 uur kon het sein brand meester worden gegeven.

De politie zette een onderzoek in naar de oorzaak van de brand. Daar kwam al snel uit dat de brand mogelijk was aangestoken. Rond 5.00 uur belde een verwarde man naar de meldkamer.

Bij zijn woning aan de Boterbloemlaan in Vlissingen vertelde hij aan de politie dat hij de brand had gesticht. Ook bedreigde hij plotseling een andere man met een hamer. De politie heeft hem direct aangehouden. Hij is naar een politiecellencomplex gebracht en zal maandag verhoord worden.

De gemeente Vlissingen heeft voor de vier bewoners van het huis opvang moeten regelen, omdat zij niet terug naar binnen konden vanwege de ontstane rook- en roetschade.