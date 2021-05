In een woning op de hoek van de Hobeinstraat en de Hobeinsteeg in Vlissingen is in de nacht van zondag op maandag brand uitgebroken in de meterkast. Niemand raakte gewond. De bewoners moesten de nacht elders doorbrengen.

De hulpdiensten kregen rond 1.30 uur een melding over de brand. Er werd al snel opgeschaald naar middelbrand. Rond 2.00 uur kon het sein brand meester worden gegeven.

De gemeente Vlissingen heeft voor de vier bewoners van het huis opvang moeten regelen, omdat zij niet terug naar binnen konden vanwege de ontstane rook- en roetschade.