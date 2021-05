Het multifunctioneel centrum (mfc) van Sas van Gent, De Statie, moet weer tijdelijk de deuren sluiten. De betonnen vloerconstructie waarover in 2017 al een hoop gedoe ontstond, moet worden verstevigd. Dit zal in de zomer gebeuren, zodat gebruikers er het minste last van hebben.

Eind oktober 2017 moest De Statie, toen nog maar vijf jaar oud, ook dicht. Een maand eerder was bij vliegveld Eindhoven een parkeergarage in aanbouw deels ingestort.

De oorzaak bleek een te zwakke betonnen vloerconstructie die in meer gebouwen, waaronder De Statie, is toegepast. Landelijk werd besloten dat al die panden eerst moesten worden onderzocht voordat ze weer open mochten.

Het onderzoek in De Statie duurde een kleine maand. De constructie bleek veilig, waarna alle gebruikers, waaronder basisschool De Statie, de kinderopvang, de bibliotheek en sportclubs, terug konden keren.

Vervolgens is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken door adviesbureau Hageman verder onderzoek gedaan. Op basis daarvan zijn de rekenregels voor de ook in De Statie gebruikte breedplaatvloeren aangescherpt.

In de loop van dit jaar moet worden voldaan aan de nieuwe regels. Omdat De Statie op zich veilig is, hoeft dit niet direct. Wachten tot de rustige zomerperiode kan. Woningcorporatie Woongoed, de eigenaar, heeft daar in samenspraak met de gemeente Terneuzen voor gekozen.

De twee betonlagen in de vloerconstructie zullen op een aantal zwakke punten steviger aan elkaar worden gelijmd. Met gebruikers die dat nodig hebben, zal Woongoed tijdelijke huisvesting zoeken.