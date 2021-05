Wethouder Rens Reijnierse (Cultuur) neemt woensdagmiddag ruim duizend handtekeningen in ontvangst voor het behoud van poppodium De Piek in Vlissingen. De Vlissingse SP kreeg naast dat aantal steunbetuigingen tientallen foto's van een 'reddingsposter' met poserende Piek-fans.

Het geeft maar aan hoeveel mensen het voortbestaan van De Piek essentieel vinden voor het cultuuraanbod van Vlissingen en wijde omstreken, stelt woordvoerder Petra Coret van de SP-afdeling.

Het podium biedt bands niet alleen de kans zich voor publiek te presenteren, beginnende Walcherse muzikanten kunnen er ook les krijgen, samen spelen en jammen.

De handtekeningenactie was in eerste instantie bedoeld om het huidige poppodium aan de Hellebardierstraat nog minstens twee jaar aan De Piek te verhuren. Coret laat echter al weten dat de SP "nog meer zekerheid" wil om niet over een aantal jaren te hoeven terugkijken op een verdwenen poppodium.

De SP rekent erop dat Reijnierse deze week de gemeenteraad een voorstel doet over de toekomst van De Piek en hoopt dat bestuur en vrijwilligers daarmee uit de voeten kunnen.