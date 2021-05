Twee mannen die woensdag zijn aangehouden in Vogelwaarde worden nu ook verdacht van vier auto-inbraken. In eerste instantie werden ze aangehouden omdat ze 2 kilo harddrugs bij zich hadden.

De 31-jarige automobilist en een 32-jarige bijrijder uit Vogelwaarde negeerden woensdag een stopteken voor een verkeerscontrole. Na een achtervolging heeft de politie de twee kunnen aanhouden. Eén van hen werd opgepakt in een tulpenveld. Tijdens hun vluchtpoging hadden de mannen tassen met harddrugs achtergelaten.

In de auto vond de politie inbrekerswerktuig en rijbewijzen en klantenpassen waarop niet de namen van de mannen stonden. De rechtmatige eigenaren hadden aangifte gedaan van een auto-inbraak. Inmiddels worden de twee verdachten gelinkt aan vier auto-inbraken die gepleegd zijn op 6 maart in Tilburg, op 8 en 9 mei in Koewacht en Terneuzen en op 14 mei in Graauw.