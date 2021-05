In april zaten driehonderd Zeeuwen minder in de WW dan in maart. Het aantal Zeeuwse WW'ers bedraagt nu bijna 4.800, meldt uitkeringsinstantie UWV donderdag.

Vergeleken met een jaar geleden is ook sprake van een flinke daling. Toen hadden 5.133 Zeeuwen een WW-uitkering.

De arbeidsmarkt is nagenoeg weer even krap als voor de coronacrisis. De zorg, de horeca, de techniek, de industrie en mkb-bedrijven kunnen steeds moeilijker personeel vinden.

Deze week sloeg schoenenketen Omoda alarm, omdat er nauwelijks wordt gereageerd op vacatures, zowel voor de klantenservice en het logistieke centrum in Zierikzee als voor de schoenenwinkels.

Met 2,4 procent werklozen op de beroepsbevolking zit Zeeland ruim onder het landelijke gemiddelde (2,9 procent). De grootste daling van het aantal werklozen vond afgelopen maand plaats in de gemeente Tholen: van 311 naar 280.

Ook in de gemeente Kapelle nam het aantal WW'ers fors af. Van de 303 WW'ers in Reimerswaal stroomden er twee uit.