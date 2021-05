Bij een kraker van chemiebedrijf Dow Chemical in Terneuzen heeft zich zondag een ethyleenlekkage voorgedaan. De kraker moest eerder worden stilgelegd vanwege een storing. Naar schatting is er tijdens de lekkage veertig ton ethyleen vrijgekomen.

Het is nog niet duidelijk hoe de lekkage is ontstaan. Hier doet Dow Chemical onderzoek naar. Volgens een verklaring van het bedrijf was het lek snel opgespoord door een geautomatiseerd gasdetectiesysteem.

De brandweer heeft tijdens het incident metingen verricht op het industriepark. Hierbij is geen ethyleen gemeten aan de grenzen van het bedrijfsterrein. Ethyleen is een brandbaar gas bij hoge concentraties dat wordt gebruikt voor de productie van kunststoffen.

De kraker die zondag door een storing uitviel, is nog buiten bedrijf. De autoriteiten die toezicht houden op Dow Chemicals, waaronder milieudienst DCMR in Rotterdam, zijn ingelicht en worden van de onderzoeksresultaten op de hoogte gehouden.