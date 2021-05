Een automobilist is maandagmiddag gewond geraakt bij een botsing tussen twee auto's op de A58 bij Middelburg.

Het ongeluk gebeurde rond 17.00 uur ter hoogte van de afrit naar de N57 in de richting van Goes. Na de botsing kwam een van de auto's in de sloot terecht.

De bestuurder van dat voertuig is naar het ziekenhuis gebracht. Beide auto's moesten geborgen worden.