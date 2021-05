Een man is maandagmiddag gewond geraakt bij een schietpartij in de Iepenstraat in Oost-Souburg. De politie heeft drie verdachten aangehouden.

Het slachtoffer, dat niet ernstig gewond is geraakt, is behandeld door ambulancepersoneel. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie doet ook onderzoek in een woning.

Volgens buren is het slachtoffer de vader van een jong gezin. De mensen die op straat staan, zeggen geen schoten te hebben gehoord.

De aanhouding van de verdachten zou volgens buurtbewoners op rustige wijze zijn verlopen.