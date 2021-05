Het aantal coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen is in een week tijd gedaald tot 27. Een week eerder werden nog 41 patiënten met COVID-19 behandeld.

Bij ziekenhuis Adrz in Goes nam het aantal coronapatiënten af van 26 naar 21. Van die patiënten liggen er zes op de intensive care (ic), twee minder dan een week eerder.

ZorgSaam in Terneuzen telde maandagochtend nog zes coronapatiënten tegenover vijftien patiënten een week eerder. Van deze patiënten worden net als een week eerder vier mensen verpleegd op de ic.

In Terneuzen liggen in het ziekenhuis twee patiënten van buiten de provincie, in Goes nog één.