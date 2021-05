Ongeveer veertig actievoerders hebben vrijdag met een korte demonstratie in Terneuzen aandacht gevraagd voor het geweld dat Israël tegen de Palestijnen gebruikt.

De groep verzamelde zich vrijdag rond 18.00 uur bij de vestiging van Basic-Fit aan de Axelsestraat en trok van daaruit naar het stadhuis. Na een kwartier lang leuzen roepen en zwaaien met Palestijnse vlaggen trok de groep weer huiswaarts.

De demonstranten voeren actie omdat Israël en Hamas elkaar over en weer met raketten bestoken. Het geweld tussen Israëliërs en Palestijnen heeft de afgelopen dagen burgers aan beide kanten van de grens het leven gekost. De Palestijnse autoriteiten maakten melding van 83 doden, onder wie 17 kinderen. Ook raakten meer dan 480 mensen gewond. In Israël vielen zeven doden.

Directe aanleiding tot de onlusten zijn spanningen rond religieuze feestdagen op de Tempelberg en een gerechtelijke uitspraak in een slepende juridische strijd over de woninguitzettingen van zestig Palestijnse gezinnen in de wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem.