Drie mannen zijn donderdag in Biervliet aangehouden voor de handel in drugs. Een van hen is een 27-jarige man uit Biervliet die al langer in de gaten werd gehouden door de politie vanwege overlastmeldingen.

De politie controleerde donderdagochtend twee mannen van 33 jaar en 34 jaar uit België die uit de woning van de derde verdachte kwamen. In hun auto werden honderden grammen hennep gevonden. De twee mannen werden daarop aangehouden. Na het afleggen van een verklaring op het politiebureau zijn ze in vrijheid gesteld.

De derde verdachte is donderdagavond in zijn woning aangehouden. Naast ongeveer 300 gram verdovende middelen zijn ook een omgebouwd alarmpistool, contant geld en waardevolle spullen, waaronder elektronica en merkkleding, in beslag genomen.

De politie vermoedt dat de man al langere tijd inkomsten uit de drugshandel heeft en nam daarom de goederen met een geschatte waarde van ruim 10.000 euro in beslag. De man zit vast en wordt vrijdag verhoord.