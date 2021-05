Een 24-jarige man uit Goes is vrijdagochtend aangehouden in zijn woning. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de overval op de Jumbo Foodmarkt aan de Van Doornestraat in Goes woensdagmiddag. Bij een doorzoeking van zijn woning heeft de politie attributen gevonden die mogelijk gebruikt zijn bij de overval, evenals een geldbedrag.

Een medewerker van de supermarkt werd woensdag bedreigd toen de overvaller een mes op zijn keel zette. De man is ervandoor gegaan met een geldbedrag uit de kassa.

Kort na de overval zocht de politie in de omgeving naar de dader, die wegvluchtte op een fiets. Ook werd er een bericht op Burgernet verspreid en zijn er getuigen gehoord.

Vrijdagochtend is de politie de woning van de man in het centrum van Goes binnengevallen. De verdachte is aangehouden en overgebracht naar een cellencomplex.