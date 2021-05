Een dertigjarige man is woensdagmiddag aangehouden in zijn woning in Oost-Souburg omdat hij de politie belde en zei dat hij een medewerker van een maatschappelijke instelling zou vermoorden.

De man belde het politienummer om aangifte te doen tegen de vrouw. Hij vindt dat hij tijdens zijn behandeling geestelijk mishandeld is. Tijdens het telefoongesprek liepen de emoties hoog op. De man zei dat hij een mes had en dat hij de vrouw zou vermoorden.

De politie is vervolgens bij de zorginstelling gaan vragen of die bekend was met de verdachte. De man bleek al eerder dreigende taal te hebben uitgeslagen bij de zorginstelling. Agenten zijn daarop naar het huis van de verdachte gegaan om hem mee te nemen naar een politiecellencomplex.