Bij twee bedrijven op de Deltahoek in Breskens is in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken.

Bij het eerste bedrijf werd een raam vernield. Ook werd er onder meer contact geld weggenomen, meldt de politie.

Het raam van het tweede bedrijf is ook vernield. Het is nog niet bekend of bij dit bedrijf ook buitgemaakt is.

De politie is een onderzoek gestart naar de twee inbraken.