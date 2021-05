Vier gezinnen uit Borsele die in de problemen zijn gekomen door de toeslagenaffaire krijgen ondersteuning van de gemeente Borsele.

"In Borsele zijn in totaal zestien gezinnen getroffen door de toeslagenaffaire. Voor twaalf gezinnen is de situatie inmiddels opgelost, maar voor deze vier nog niet", vertelt wethouder Marga van der Plasse.

Wat de gemeente precies doet, kan en wil de wethouder niet vertellen in verband met de privacy. "Maar vaak gaat het ook om schulden, dan helpt het wel om hulp aan te bieden. We gaan echt met deze gezinnen aan de slag, want dit doet heel erg veel met de mensen."

Mensen die ook in de problemen zijn gekomen door de toeslagenaffaire kunnen zich nog bij de gemeente melden voor hulp.